鉅亨網記者張欽發 台北
散熱沖壓組件廠安力 - KY(5223-TW) 今 (14) 日公布最新財報損益 ，2026 年首季虧損 1941 萬元，與上季及去年同期同屬虧損，每股虧損 0.44 元，公司指出，這顯示目前營運仍處於產能調整與產品結構優化階段。
安力 - KY 董事長許振焜指出，雖短期營運仍面臨轉型調整壓力，公司仍將持續推進產品結構升級與市場多元化布局，並深化高階散熱技術能力與客戶合作關係，逐步建立中長期成長動能。
安力 - KY 在 2026 年第一季營收 4.42 億元，受新廠產能爬坡、產品組合調整及固定成本影響，單季毛利率為 13.22%，季增 2.29 個百分點，年減 6.18 個百分點，2026 年首季虧損 1941 萬元，與上季及去年同期同屬虧損，每股虧損 0.44 元
安力 - KY 表示，雖短期營運表現仍受到產能爬坡與產品組合調整影響，但不影響公司持續布局 AI 伺服器、無人機及車用散熱等新興應用領域。公司於 2025 年已成功切入無人機市場，成為新應用發展的重要里程碑。另 2025 年全年汽車相關應用營收占比已達約 10%，顯示車用市場布局逐步展現成果，今年也進一步切入電動車自動駕駛相關散熱領域，持續拓展智慧駕駛及車載電子散熱應用版圖。
由於新市場及新產品從設計導入到量產，通常需經歷多重驗證程序，整體開發週期相對較長，因此現階段仍持續投入研發、人力及設備等資源，以強化技術能力與客戶合作深度，安力 - KY 在第一季研發費用持續維持投入水準，也反映安力 - KY 持續推進新產品與新應用布局。
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