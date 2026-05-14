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安力 - KY 表示，雖短期營運表現仍受到產能爬坡與產品組合調整影響，但不影響公司持續布局 AI 伺服器、無人機及車用散熱等新興應用領域。公司於 2025 年已成功切入無人機市場，成為新應用發展的重要里程碑。另 2025 年全年汽車相關應用營收占比已達約 10%，顯示車用市場布局逐步展現成果，今年也進一步切入電動車自動駕駛相關散熱領域，持續拓展智慧駕駛及車載電子散熱應用版圖。