鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-14 12:33

台股今 (14) 日一度攻克 4 萬 2000 點大關，但房市現況表現卻是冷淡，市調機構統計，就今年 1-4 月北住宅新案供給面推出的量體僅 1081.1 億元，比起 2025 年同期腰斬，減少 1254.7 億元，減幅 53.7%；公開個數為 40 案，也較去年同期推出的 90 案減少了 50 案。

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，先前在 2019 與 2024 年皆有台股走漲帶動房市的歷史經驗，2019 年台股收復萬點，房市同步暢旺，新竹房市正是在這一年開始沸騰，還傳出排隊風搶預售案；而 2024 在 3 月攀上當時的史上高點 2 萬點時也有同樣熱況，不少新案早鳥潛銷醞釀一段時間，開案就結案，買房就像現在買股一樣熱門。

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而近兩年除了在 2025 年 4 月因為意外的美國關稅問題，短期造成全球股市震盪，整體來說台股都在不斷刷新紀錄，目前台股已飆破 4 萬點，房市卻逆走兩極端，不復見共榮，銀行限貸令與央行打房政策澈底消滅資金邁進房地產信心，毫無買氣的冷清市況，難以完銷的餘屋賣壓，建商更無意進場。