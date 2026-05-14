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營收速報 - 兆豐金(2886)4月營收90.55億元年增率高達63.04％

鉅亨網新聞中心

兆豐金(2886-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣90.55億元，年增率63.04%，月增率47.18%。

今年1-4月累計營收為298.24億元，累計年增率23.64%。

最新價為39.3元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-0.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11042 張
  • 外資買賣超：+14440 張
  • 投信買賣超：-760 張
  • 自營商買賣超：-2638 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 90.55億 63% 47%
26/3 61.53億 18% -5%
26/2 64.60億 -1% -21%
26/1 81.56億 20% 16%
25/12 70.14億 6% 18%
25/11 59.47億 15% -13%

兆豐金(2886-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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