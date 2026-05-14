營收速報 - 兆豐金(2886)4月營收90.55億元年增率高達63.04％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為298.24億元，累計年增率23.64%。
最新價為39.3元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11042 張
- 外資買賣超：+14440 張
- 投信買賣超：-760 張
- 自營商買賣超：-2638 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|90.55億
|63%
|47%
|26/3
|61.53億
|18%
|-5%
|26/2
|64.60億
|-1%
|-21%
|26/1
|81.56億
|20%
|16%
|25/12
|70.14億
|6%
|18%
|25/11
|59.47億
|15%
|-13%
兆豐金(2886-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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