鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-08 09:28

生產中華豆腐、中華豆花的中華食品 (4205-TW) 公布最新財報獲利數字，2026 年第一季稅後純益 8688 萬元，爲 8 季以來新低，季減 23.11%，年減 4.47%，每股純益 0.89 元，獲利下滑是主要原料雞蛋價格高漲造成；而在蛋價之外，第二季還有包括包材、運輸成本的走高等不利因素。

中華食品的中華雞蛋豆腐目前營收比重約 35%，但 2026 年第一季的原主要物料走勢來看，黃豆價格雖略有下滑，但雞蛋價格卻是由每公斤 45 元上漲到 60 元，漲幅高達 33%，造成成本大增。此一成本影響，比起中華食品 2026 年全體員工調薪 3% 還大。

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中華食品 2026 年第一季營收 4.93 億元，毛利率 36.33%，季減 3.48 個百分點，，年減 2.31 個百分點後純益 8688 萬元，爲 8 季以來新低，季減 23.11%，年減 4.47%，每股純益 0.89 元。

而在美伊開戰後造成國際油價大漲，進一步引發包括運輸成本及包材價格的走高，將形成影響中華食品第二季獲利另一 重大變數，也有待進一步克服。