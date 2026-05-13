鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 15:46

正處於執行買回庫藏股期間的中台資源科技 (6923-TW) 今 (13) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年第一季稅後純益 7660 萬元，季減 11.9%，年增 4%，每股純益 0.84 元。

中台資源科技經董事會決議，在 4 月 20 日起兩個月內進場在每股 95 元以下買回 1500 張庫藏股，將用於維護公司信用及股東權益。這是中台資源 2024 年 9 月上市掛牌以來第二度決議進場買回庫藏股。

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中台資源科技決議自 4 月 20 日至 6 月 19 日期間進場在每股 65-95 元區間內，買 1500 張庫藏股，股價低於 65 元時，仍可執行買回，此次中台科技買回庫藏股用途，將用於維護公司信用及股東權益。

中台資源科技 2026 年 1-3 月營收爲 3.05 億元，毛利率 30.85%，季減 9.87 個百分點，年減 6.67 個百分點，第一 季稅後純益 7660 萬元，季減 11.9%，年增 4%，每股純益 0.84 元，

中台資源科技 2025 年全年營收 11.56 億元，毛利率 38.34%，稅後純益 2.78 億元，每股純益 3.03 元，擬 配息 3 元，包括盈餘配息 2.65 元，資本公積配息 0.35 元。