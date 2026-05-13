鉅亨網新聞中心 2026-05-13 22:30

A 股周三 (13 日) 在震盪中強勢上揚，其中創業板指在午後成功站上 4000 點整數大關，收盤報 4038.33 點，漲幅達 2.63%。這一表現一舉突破了 2015 年 6 月創下的 4037.96 點高位，正式刷新歷史紀錄。

中美元首會晤在即 創業板指突破4000點創歷史新高(圖:shutterstock)

市場交投異常火熱，滬深兩市成交額達到 3.26 兆元人民幣，已連續六個交易日突破 3 兆元大關。

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市場普遍認為，本輪樂觀情緒的爆發與中美元首會晤的預期密切相關。美國總統川普周三晚間抵達北京，而輝達執行長黃仁勳也在最後時刻登上「空軍一號」隨行。與此同時，兩國經貿團隊已在南韓仁川國際機場展開先期磋商，外交關係的緩和訊號顯著提升了市場的風險偏好。

此外，科技產業的革新也為股市注入強勁動能。除了培育鑽石板塊領漲外，半導體、記憶體晶片及算力硬體表現尤為搶眼。包含工業富聯、雅克科技、斯達半導體在內的多檔權重股封住漲停，顯示資金正集中流向成長賽道。

除了外部因素，強勁的企業獲利是支撐指數創下新高的基石。根據國盛證券分析，2026 年第一季度 A 股盈利展現極強彈性，其中科創板歸母淨利潤同比增速高達 206.36%，創業板亦達到 27.11%，遠超主板的 5.55%。

在流動性方面，中國人民銀行持續實施適度寬鬆的貨幣政策，4 月銀行間隔夜利率中樞維持在 1.2% 左右的低位，為科技企業提供了充裕的融資支持環境。加上近期「人工智能與能源雙向賦能」的政策催化，使得算力、電網設備等「算電協同」方向成為景氣趨勢的核心。