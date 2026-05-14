鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-14 12:04

隨著銅退光進，AI 浪潮推動光通訊需求爆發，光通訊產業上游關鍵材料磷化銦 (InP) 基板近期傳出供應持續緊張，其中三五族通訊廠 IET-KY 英特磊 (4971-TW) 核心磷化銦產品訂單需求旺盛，法人估今 (2026) 年有望呈現翻倍式增長，英特磊今年營收有望挑戰歷史新高，英特磊今 (14) 日股價開高走高，盤中在大單持續敲進下，一度觸及亮燈漲停價 829 元。

隨著全球磷化銦基板供給短缺，因稀土持續受中國管制，未能在短期內緩解下，IET-KY 作為國內磷化銦產品供應商，持續積極擴增產能，美國新廠 2 期廠去 (2025) 年動工，預估今年底可望完工，2027 年初起開始進駐，屆時產能將有望進一步擴大產線。目前該計畫也將受美國聯邦與德州晶片法案的補助與稅務優惠支持。

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英特磊今年首季稅後純益 7,900 萬元，季增 27.4%，並較去年同期轉虧為盈，每股純益達到 1.97 元，業績成長動能主要來自於磷化銦光接收器 (PD) 磊晶片的出貨動能，也帶動單季產品毛利率上升至 47.84%，遠高於去年同期的 36.68%。

英特磊表示，今年磷化銦磊晶應用於 AI 大型資料庫資訊傳輸 PIN 磊晶產品，需求持續強勁旺盛，目前已有多家知名大廠量產洽詢訂單，今年公司已逐步增加產能並向基板供應商爭取更多供貨配額，以滿足客戶交貨時程。