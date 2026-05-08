鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-08 10:55

三五族大廠 IET-KY(4971-TW) 英特磊公告第 1 季財報與公司未來展望。英特磊董事長高永中表示，隨 AI 資料中心高速傳輸需求持續升溫，帶動光通訊大廠對磷化銦 (InP)、磊晶片 (PD) 需求增加，相關量產訂單已陸續到位，公司產能亦已準備充分因應，惟全球磷化銦基板供應仍偏緊，下半年營收展望有望比上半年好。法人表示，英特磊今 (2026) 年累計營收年增目標仍上看 2 至 4 成。

英特磊董事長高永中。(圖:英特磊提供)

英特磊說明今年第 1 季財報，營收為 3.32 億元，季增 4.24％、年增 22.82％；單季稅後純益 7,869.9 萬元、季增 27.79％，較去年同期由虧轉盈，EPS 為 1.97 元創同期新高、單季次高；營業毛利為 1.59 億元，毛利率 47.84%、季增 7.3 個百分比、年增 13.1 個百分比；營利率 29.07%、季增 5.9 個百分比、年增 13.3 個百分比；淨利率為 23.69％、季增 4.36 個百分比，較去年同期由虧轉盈。

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英特磊在產品線部分，砷化鎵 (GaAs) 因應原物料價格上漲，公司已完成與主要大廠的售價調整談判，並陸續取得 2026 年 pHEMT 量產訂單，目前營運重點放在確保品質穩定與提升生產效率。另 AI 資料中心光通訊發射端應用方面，QD laser 將是今年主要研發項目之一，未來有機會搭配高速光傳輸升級趨勢，拓展 GaAs 產品線應用空間。

銻化鎵 (GaSb) 則受惠國防紅外線感測需求維持強勁，因應半導體關鍵物料短缺，公司已提前備足銻與鎵等關鍵金屬原料，目前各國防大廠訂單滿載，產品集中於高單價、高規格紅外線磊晶片及新產品認證。公司將以準時交貨、提高高附加價值產品出貨比重為目標，持續強化利基型產品線對營收與毛利率的支撐。

硬體構件方面，英特磊去 (2025) 年簽下的 MBE 機台訂單已完成階段性功能驗收，目前正交運至台灣研究機構途中。高永中表示，今年亦有新的機台租用或購買合約洽談中，本 (2) 季可望簽定合約；惟 MBE 機台與硬體構件屬專案型收入，後續營收貢獻仍須視合約簽訂、出貨及驗收時程而定。

氮化鎵 (GaN) 方面，英特磊二次長晶技術已累積固定客戶及定期購貨訂單，隨出售給台灣客戶的 MBE 機台完成組裝後，公司將進一步洽談在台灣本地生產與交貨模式，布局 AI 資料中心功率轉換應用、5G 基地台等所帶來的中長期需求。

高永中表示，主要仍在磷化銦供應缺料問題，加上日本基板大廠 5 月即將大修，以及中國持續管制原料保障本國光通訊廠發展下，目前第 2 季營收會較有挑戰，但因接單穩定，下半年營收預期有望高於上半年。