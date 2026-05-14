鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-14 11:42

中華電信 (2412-TW) 積極布局 AI 與衛星領域，董事長簡志誠指出，從目前衛星相關的在手訂單來看，規模已經超過 10 億元，未來將逐步貢獻營收。另外，過去布局 AI 領域的成果也遍地開花，預期今年 AI 營收可望翻倍成長。

簡志誠表示，中華電信過去積極投資衛星，前期投資建設已完成，並逐步進入銷售服務階段，相關營收顯著成長。他並指出，從目前衛星在手訂單來看，規模已經超過 10 億元，將逐步履約認列營收。

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簡志誠進一步提到，衛星營收來源包括終端設備 (user terminal)、頻寬出租、電路，以及加值應用等，應用堆疊將帶動規模擴張。其中，中華電信獨家代理的 OneWeb 目前在台灣有 770 個地面接收站，中華電信將可銷售終端設備，以 1 組設備價格幾十萬計算，營收相當可觀。

另外，中華電信的 SES 中軌衛星已開始提供服務，高軌道及同步軌道衛星也將陸續上線。不過與美國衛星公司 Astranis 合作，引進其第三代 MicroGEO 衛星，原先預計年底發射，因火箭發射排程常會有數月延遲，目前發射時程未定。