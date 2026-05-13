鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-13 13:50

中華電信 (2412-TW) 今 (13) 日舉辦「2026 中華電信數位創新應用系列賽」宣告記者會，今年以「AI 落地應用、數位韌性、創新生態」為核心，其中，5G 加速器徵選活動新增「海地星空特別獎」。執行副總陳元凱指出，中華電信 5G 加速器每年精選 8 至 9 家，迄今已累積輔導超過 80 家新創公司。

中華電信5G加速器徵選新增「海地星空特別獎」，5G加速器已輔導逾80家新創。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

中華電信指出，此次系列賽涵蓋「智慧創新應用大賽」、「5G 加速器徵選活動」及「FunPark 童書星創獎」三大賽事，總獎金突破 226 萬元。

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董事長簡志誠指出， AI 時代的關鍵在於「應用落地」與「價值實現」。透過系列賽平台，中華電信開放技術資源與實證場域，讓創新團隊能從概念走向實作，進一步邁向產業化，建立 AI 創新生態系。

「5G 加速器徵選」今年聚焦海地星空、人工智慧、運動科技、資通安全、創新永續等創新應用領域，並設立「AI 創新特別獎」與「海地星空特別獎」鼓勵具成長潛力的新創提出具體 AI 創新技術及實際場域應用，加速 AI 技術驗證與商業化發展，共同打造台灣新創產業生態系。

陳元凱指出，5G 加速器每年精選 8 至 9 家，已累積輔導超過 80 家新創，其中，有超過 20 家與中華電信業務協作，且已開始貢獻營收。他並指出，合作領域多元，涵蓋生成式 AI、企業 AI 大腦及基礎建設等。

簡志誠進一步表示，確實正在評估可投資的新創公司，鎖定 AI 相關公司，透過中華電信的通路與規模，將新創公司的創意落地實用化。不過他強調，目前尚未開始執行，現在多處於 1 至 2、2 至 3 的早期擴張階段，待規模擴大後，就可達成 1 至 n 的目標。