鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-02 09:47

中華電信多軌道衛星服務逐步開花結果 看好未來每年貢獻 10 億元營收

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中華電信 2025 年獨家引進低軌道衛星 OneWeb，並在同年 6 月取得低軌衛星商用許可。目前已鋪設 700 多個地面接收站，站點涵蓋台灣本島與離島地區，希望能持續取得更多頻寬，以利更多企業使用。

中軌衛星方面，中華電信 2025 年 10 月取得 SES O3b 中軌衛星固定通信商用許可，今年初與 SES 簽署 MOU，在台灣建置北亞地區手作第二代中軌衛星 (MEO)O3b mPower 地面站 (Gateway)，有助提升中軌衛星的數據傳輸量與服務效能，客戶與頻寬也都大致底定。

高軌衛星部分，與美國 Astranis 合作引進 MicroGEO 衛星，預計今年底可以提供服務，其頻寬可達 8G。另外，與新加坡電信商合作的 ST-X 則為下一個計劃，最快明年提供服務。

董事長林榮賜指出，隨著多軌道衛星布局效益顯現，看好相關營收未來每年貢獻 10 億元。

台灣大鎖定手機直連衛星服務 成功驗證「太空基地台」

台灣大鎖定手機衛星直連 (D2C) 技術，與國際衛星通訊服務商 Lynk Global 合作，於 2025 年 11 月成功運用現有手機，利用 900MHz 頻段連結 Lynk Global 低軌衛星，進行簡訊發送與語音通話測試，也就是台灣通訊業者的無線頻譜，可透過衛星支援行動通訊服務，成功驗證「太空基地台」。

此外，今年進一步與手機直連衛星的通訊業者 AST SpaceMobile 簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，利用 500 公里以上的高空 AST SpaceMobile 衛星，發射台灣大行動通訊訊號，直接連接標準智慧型手機技術，使用者不需更換或加裝專用設備。

遠傳持有 28GHz 頻段 可望攜亞馬遜 Kuiper 計畫提供衛星服務