〈電信三雄財報〉中華電信ICT業務持續發威 Q1獲利101億元EPS 1.3元創14年同期高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
中華電信 (2412-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，營收 599.9 億元，稅後純益 101.1 億元，每股純益 1.3 元，皆超越財測高標，並創下 2012 年以來同期新高。總經理林榮賜指出，中華電信受惠資通訊 (ICT) 業務成長動能強勁，推升第一季營運表現。
中華電信第一季營收 599.9 億元，季減 8.61%，年增 7.49%；EBITDA 233 億元，季增 8.12%，年增 3.42%；稅後純益 101.1 億元，季增 8.83%，年增 3.16%，每股純益 1.3 元。
各事業群第一季營運表現亮眼
以各事業群第一季表現來看，家庭事業群營收 367.3 億元，年增 6.2%，主要來自核心業務穩健成長以及 iPhone 熱銷；企業客戶事業群營收 188.1 億元，年增 8.5%，主要受惠資通訊業務成長，專案簽約金額創單季新高，助攻營收表現。
國際電信事業群營收 27 億元，年增 10.7%，主要受惠國際資通訊專案服務需求強勁及漫遊收入提升，此外，第一季擴增 AUG-East 國際海纜投資，推升台灣至日本、台灣至新加坡頻寬合計超過 18 Tbps，支撐國際業務成長。
其他業務資訊上，截至今年 3 月，行動電話客戶數為 1334 萬，年增 1.7%。第一季整體行動服務營收 177 億元，年增 4.4%；行動 090 月租型 ARPU 為 573 元，年增 3.6%。
固網寬頻與網際網路業務方面，截至今年 3 月，寬頻客戶數為 445 玩，年增 0.5%；HiNet 寬頻客戶數為 380 萬，年增 1.4%。第一季整體固網寬頻營收 118.1 億元，年增 3%，固網寬頻 ARPU 為 818 元，年增 2.5%。至於固網語音業務，截至今年 3 月，市話客戶數累積為 857 萬。
中華電信 AI 布局獲顯著成效 同步搶進 6G 領域
林榮賜指出，中華電信在 AI 領域的布局已顯著獲得成效，包含以 AI 算力中心為主，將 AI 基礎建設商業化，打造「CHT AI Factory」平台，整合 DeepFlow 解決方案、算力資源、AI 多元模型與代理，提供客戶 AI 賦能的應用服務，將進一步帶動今年 AI 相關營收成長。
另外，中華電信也積極推進 6G 轉型，透過 5G 獨立組網 (Standalone) 的階段性部署，鎖定特定垂直應用領域與核心商圈，提前布局 6G 領域。
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