〈電信三雄財報〉中華電信ICT業務持續發威 Q1獲利101億元EPS 1.3元創14年同期高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-07 20:09

中華電信 (2412-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，營收 599.9 億元，稅後純益 101.1 億元，每股純益 1.3 元，皆超越財測高標，並創下 2012 年以來同期新高。總經理林榮賜指出，中華電信受惠資通訊 (ICT) 業務成長動能強勁，推升第一季營運表現。

中華電信董事長簡志誠(左)、總經理林榮賜(右)。(鉅亨網資料照)

中華電信第一季營收 599.9 億元，季減 8.61%，年增 7.49%；EBITDA 233 億元，季增 8.12%，年增 3.42%；稅後純益 101.1 億元，季增 8.83%，年增 3.16%，每股純益 1.3 元。

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各事業群第一季營運表現亮眼

以各事業群第一季表現來看，家庭事業群營收 367.3 億元，年增 6.2%，主要來自核心業務穩健成長以及 iPhone 熱銷；企業客戶事業群營收 188.1 億元，年增 8.5%，主要受惠資通訊業務成長，專案簽約金額創單季新高，助攻營收表現。

國際電信事業群營收 27 億元，年增 10.7%，主要受惠國際資通訊專案服務需求強勁及漫遊收入提升，此外，第一季擴增 AUG-East 國際海纜投資，推升台灣至日本、台灣至新加坡頻寬合計超過 18 Tbps，支撐國際業務成長。

其他業務資訊上，截至今年 3 月，行動電話客戶數為 1334 萬，年增 1.7%。第一季整體行動服務營收 177 億元，年增 4.4%；行動 090 月租型 ARPU 為 573 元，年增 3.6%。

固網寬頻與網際網路業務方面，截至今年 3 月，寬頻客戶數為 445 玩，年增 0.5%；HiNet 寬頻客戶數為 380 萬，年增 1.4%。第一季整體固網寬頻營收 118.1 億元，年增 3%，固網寬頻 ARPU 為 818 元，年增 2.5%。至於固網語音業務，截至今年 3 月，市話客戶數累積為 857 萬。

中華電信 AI 布局獲顯著成效 同步搶進 6G 領域

林榮賜指出，中華電信在 AI 領域的布局已顯著獲得成效，包含以 AI 算力中心為主，將 AI 基礎建設商業化，打造「CHT AI Factory」平台，整合 DeepFlow 解決方案、算力資源、AI 多元模型與代理，提供客戶 AI 賦能的應用服務，將進一步帶動今年 AI 相關營收成長。