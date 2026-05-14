鉅亨網編譯陳韋廷
受到 AI 驅動的全球記憶體晶片短缺影響，日本市場固態硬碟 (SSD) 價格出現驚人漲幅。
日本科技媒體《Akiba PC Hotline》報導，三星旗下多款產品漲幅高達 300%，遠超全球其他地區，引發日本消費者與業界震驚。
中國《快科技》報導，東京多家電腦零售商標價顯示，三星旗艦級 8TB 9100 Pro 售價達 54 萬 7980 日元（約 11.13 萬台幣），4TB 9100 Pro 價 279980 日元（約 5.68 萬台幣），較此前上漲 31.5%，2TB 為 140980 日元（約 2.86 萬台幣），均為中國同型價格的兩倍左右。
漲價並不限於高端 PCIe 5.0 產品，三星 990 Pro、990 Evo Plus，甚至 SATA 介面的 870 Evo 均未能倖免，部分型號較今年 1 月漲幅高達 384.7%。
日本本土品牌鎧俠同樣跟進，Exceria 系列 SSD 漲幅介於 39.8% 至 59.4%，2TB Exceria Pro G2 售價 93880 日元，1TB Exceria Basic 為 32980 日元。
雖然西部數據等品牌的部分 Gen4、Gen5 M.2 NVMe SSD 及 SATA SSD 出現價格下調，但儲存類產品整體趨勢仍向上，記憶卡和隨身碟漲幅在 124% 至 261% 之間。各大電腦廠商報價也顯示記憶體和存儲以外的更多零部件成本上升。
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