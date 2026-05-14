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雖然西部數據等品牌的部分 Gen4、Gen5 M.2 NVMe SSD 及 SATA SSD 出現價格下調，但儲存類產品整體趨勢仍向上，記憶卡和隨身碟漲幅在 124% 至 261% 之間。各大電腦廠商報價也顯示記憶體和存儲以外的更多零部件成本上升。