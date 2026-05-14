鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-14 08:13

美國總統川普 13 日（周三）晚間乘專機抵達北京，展開訪問中國行程。應中國國家主席習近平邀請，川普於 5 月 13 日至 15 日對中國進行國是訪問。

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黃仁勳上飛機前穿著黑色皮夾克，背著黑色雙肩包，下飛機時換上了西裝。馬斯克在社群平提 X 上說：「只有我和老黃（黃仁勳）在『空軍 1 號』上」。

之前《路透社》披露名單時，黃仁勳並未出現在名單上。川普看到黃仁勳缺席的大量媒體報導後，親自致電邀請。黃仁勳當即飛往阿拉斯加，中途搭上專機。

這是中美兩國元首繼去年 10 月釜山之後再次面對面會談，也是美國總統時隔 9 年再次訪華。習近平將同川普就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。