鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-05 18:33

保瑞 (6472-TW) 旗下子公司晨暉 (1271-TW) 今 (5) 日宣布，董事會通過 100% 收購美國運動保健品品牌 Weider Global Nutrition(WGN)，簽約日即日交割。晨暉指出，此案以 5000 萬美元 (約新台幣 15.8 億元 ) 現金作為基礎對價，於交割時一次支付。另外，約 1200 萬美元 (約新台幣 3.79 億元) 將視交割後 12 個月 WGN 的獲利表現(以 EBITDA 為衡量基準)，依照達標程度依約分級以股權或現金給付。

晨暉說明，此次併購所需的資金，將以銀行借款搭配私募方式支應，私募應募人包括晨暉母公司保瑞藥業與 WTT Investment 家族辦公室，以及 WGN 執行長 Richard Allen Blair。

‌



保瑞指出，公司的非處方藥 (OTC) 品牌於北美代工製造，具 OTC 產品開發與量產能力，而 WGN 則積極建構非處方藥產品線，因此雙方在資源上具高度互補，有助保瑞集團持續推進全球銷售商業布局。