鉅亨網記者劉玟妤 台北
保瑞 (6472-TW) 旗下子公司晨暉 (1271-TW) 今 (5) 日宣布，董事會通過 100% 收購美國運動保健品品牌 Weider Global Nutrition(WGN)，簽約日即日交割。晨暉指出，此案以 5000 萬美元 (約新台幣 15.8 億元 ) 現金作為基礎對價，於交割時一次支付。另外，約 1200 萬美元 (約新台幣 3.79 億元) 將視交割後 12 個月 WGN 的獲利表現(以 EBITDA 為衡量基準)，依照達標程度依約分級以股權或現金給付。
晨暉說明，此次併購所需的資金，將以銀行借款搭配私募方式支應，私募應募人包括晨暉母公司保瑞藥業與 WTT Investment 家族辦公室，以及 WGN 執行長 Richard Allen Blair。
保瑞指出，公司的非處方藥 (OTC) 品牌於北美代工製造，具 OTC 產品開發與量產能力，而 WGN 則積極建構非處方藥產品線，因此雙方在資源上具高度互補，有助保瑞集團持續推進全球銷售商業布局。
另外，晨暉核心技術資產 Ankascin 568 通過美國 FDA 新型膳食成分 (NDI) 認可，且不含 Monacolin K，已與 WGN 品牌合作，相關產品計畫今年在歐洲上市，並希望打入主流通路。
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