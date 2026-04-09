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保瑞胃食道逆流學名藥重啟拉貨 3月營收回溫達15億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北

保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 15.28 億元，年月雙成長。保瑞指出，受惠旗下胃食道逆流學名藥 DLS 重啟拉貨，帶動整體出貨量回升，推升 3 月營收回溫。 

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保瑞受惠胃食道逆流學名藥重啟拉貨，3月營收回溫達15億元。(圖：shutterstock)

保瑞 3 月營收 15.28 億元，月增 15.22%，年增 6.28%；累計今年第一季營收 39.96 億元，季減 18.77%，年減 16.77%。 


保瑞表示，除 DLS 帶動，VIGAFYDE 維持成長態勢，也是營收重要成長引擎，目前正積極推動 VIGAFYDE 回美製造計劃。保瑞提到，隨著美國政府對在地製造的政策逐步明朗，加上劑型與治療領域市場需求明確，過去 2 年布局可望逐步發酵，為中長期營運注入動能。 

另外，保瑞預計於 4 月 15 日完成國內第 5 次無擔保可轉換公司債收足股款，第 4 暨第 5 次可轉債合計募得新台幣 30 億元。 

保瑞進一步指出，全球藥品 CDMO 市場規模，預估將從 2024 年的 1381 億美元，成長至 2032 年的 2501 億美元，在銀彈到位下，公司將持續評估策略性投資方向，深化品牌全球銷售布局，並提升 CDMO 技術競爭力。 


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