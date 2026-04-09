保瑞胃食道逆流學名藥重啟拉貨 3月營收回溫達15億元

‌



保瑞表示，除 DLS 帶動，VIGAFYDE 維持成長態勢，也是營收重要成長引擎，目前正積極推動 VIGAFYDE 回美製造計劃。保瑞提到，隨著美國政府對在地製造的政策逐步明朗，加上劑型與治療領域市場需求明確，過去 2 年布局可望逐步發酵，為中長期營運注入動能。