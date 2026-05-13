鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 18:49

依台北地政雲資料顯示，北市豪宅焦點「陶朱隱園」3 樓戶去年 8 月以總價高達 7.5 億元成交，如扣除車位，推估成交單價僅約 243.8 萬元。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，該戶上一筆成交單價高達 364 萬元，此次交易為低樓層，加上房市限貸與打房環境影響，使高資產族能以「甜甜價」入手低樓層戶。

根據台北地政雲，「陶朱隱園」最新揭露交易位處 3 樓，建物總坪數約 346.9 坪，屋齡約 7 年，2025 年 8 月以總價共 7.5 億元成交，且備註為毛胚屋。該案如以車位單價 500 萬元計算，此戶扣除車位單價約 243.8 萬元，與過去 17 樓成交紀錄相比，每坪單價落差高達 110 萬元。

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根據實價，「陶朱隱園」上一筆交易位於 17 樓，建物總坪數共約 337.4 坪，2025 年 11 月以總價 11.1 億元成交，扣除車位每坪單價高達 364 萬元。

賴志昶分析，此次揭露「陶朱隱園」社區交易為 3 樓，屬於低樓層，由於周邊街廓被商辦所包圍，因此該戶視野較顯侷限，且金字塔頂端族群最在意的隱私問題，恐怕也易受到干擾，加上周邊鄰房、街道噪音等等，都讓此戶有可議價空間在低樓層抗性之下，價格也必需回歸基本盤，才讓這戶買方能以每坪 243.8 萬元價格撿到便宜。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，房市受央行信用管制措施、限貸等因素衝擊，市場已轉入盤整期，尤其豪宅市場亦是首當其衝，致使如超級豪宅「陶朱隱園」，成交價格也難破新高。