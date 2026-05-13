鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 15:51

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年第一季稅後純益爲 8.91 億元，季減 24.25%，年增 2.13%，每股純益爲 7.9 元。

玉晶光今天公布 2026 年第一季財報，營收 61.4 億元、毛利率 38.56%，季增 4.31 個百分點，年增 7.63 個百分點，首季稅後純益爲 8.91 億元，季減 24.25%，年增 2.13%，每股純益爲 7.9 元，

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玉晶光目前也積極開發包括光通訊新領域零組件的玉晶光，且盡速送樣給客戶認證，期待未來能夠幫公司在不同領域的應用能占有先機。2026 年 4 月營收 23.14 億元，月增 6.94%，年增 24.81%，累計 2026 年 1-4 月營收 84.54 億元，年增 17.82%。

而 2026 第一季財報上 ，同樣爲蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW)2026 年第一季營收 155.44 億元，毛利率 49.41%，季增 1.44 個百分點，年減 5.22 個百分點，稅後純益 61.23 億元，季減 8.88%，年減 4.97%，每股 46.63 元。