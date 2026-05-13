〈陸股盤後〉川普登「空軍1號」訪問中國 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國 A 股三大指數 13 日（周三）收盤走高，美國總統川普在美東時間 12 日下午登上「空軍 1 號」，啟程前往中國，且白宮證實輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳隨同川普訪華，黃仁勳在阿拉斯加登上「空軍 1 號」前往中國。
上證指數 13 日收報 4,242.57 點，漲 0.67%。深證成指收報 16,089.75 點，漲 1.67%。創業板指收報 4,038.33 點，漲 2.63%。
《紐約郵報》白宮記者 Emilyl Goodin 在社交媒體 X 上發布照片，稱「空軍 1 號」在阿拉斯加州停下加油時，看到黃仁勳登機，陪同川普赴華。輝達隨後也證實了這個消息。
川普 11 日在社交媒體 Truth Social 上發文，表示非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。
美國白宮 11 日公布了將隨川普一同訪華的商界領袖名單，總共將有 16 位美國商界代表來到北京，涵蓋科技、金融、航空、農業等領域：
在科技領域，訪華美企代表包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克，以及高通 、美光等半導體企業的負責人。
在金融領域，訪華美企負責人來自花旗 (C-US) 、高盛 (GS-US) 、黑石 (BX-US) 等華爾街巨頭。波音 (BA-US) 和嘉吉分別代表了航空和農業領域。
中國外交部發言人郭嘉昆 12 日在例行記者會上說，兩國元首將就事關中美關係、世界和平與發展等重大問題深入交換意見，且中方反對美國對台軍售的立場一貫、明確。
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