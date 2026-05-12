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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.08元上修至-0.07元，其中最高估值0.2元，最低估值-0.22元，預估目標價為7.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.2(0.2)
|0.57
|0.8
|1.01
|最低值
|-0.22(-0.22)
|-0.26
|-0.17
|0.21
|平均值
|-0.07(-0.07)
|0.13
|0.24
|0.45
|中位數
|-0.07(-0.08)
|0.11
|0.25
|0.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|68.05億
|78.07億
|84.01億
|92.71億
|最低值
|65.51億
|69.61億
|74.69億
|78.94億
|平均值
|66.99億
|73.60億
|79.75億
|85.17億
|中位數
|67.06億
|73.60億
|79.91億
|85.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|-0.27
|營業收入
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
|59.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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