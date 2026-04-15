《Yahoo Finance》報導，Snap(SNAP-US) 成為最新一個搭上 AI 效率浪潮的科技公司，在提交給美國證券管理委員會 (SEC) 的員工信中宣布，將裁減約 16% 人力，約 1,000 個職位。
執行長 Evan Spiegel 表示，「儘管這些調整是為了實現 Snap 的長期潛力，但我們相信 AI 的快速進展，能讓團隊減少重複性工作、提升效率，並更好地服務用戶、合作夥伴與廣告商。」
管理層指出，目前已有「小型團隊」利用 AI 推動 Snapchat + 與廣告平台表現的進展。
不過，此舉也被視為與財務目標更密切相關——Snap 計劃在 2026 年底前削減 5 億美元的年化成本，以尋求「更明確的淨利轉正路徑」。
消息公布後，Snap 股價周三 (15 日) 大漲超過 7%，為過去一年表現疲弱、下跌約 25% 的走勢帶來短暫喘息。
公司表示，美國受影響員工將獲得 4 個月資遣費與醫療保險，海外員工則依當地規範提供支援。
Snap 並非特例，而是企業常見策略之一：以 AI 為名，裁減人力、提升利潤率。以下是另外五家採取類似策略的科技公司：
- 甲骨文 (ORCL-US): 這家科技巨頭近期裁減數千名員工，以支應大規模 AI 基礎建設投資。雖未公布確切數字，但外界普遍認為裁員幅度不小，公司正將資源轉向雲端與 AI 業務。
- Meta(META-US): 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 今年 1 月表示，公司計劃裁減約 5% 人力，以將資源轉向 AI 開發，並縮減 Reality Labs 等部門。本周《The Information》報導，元宇宙部門已重組，以「加快執行速度」。
- 亞馬遜 (AMZN-US): 亞馬遜已裁減數千個企業職位，該公司全球員工超過 150 萬人。管理層稱此舉是為了「減少官僚流程」，執行長 Andy Jassy 更直言，隨著 AI 廣泛應用，公司預期將進一步精簡人力。
- Block(XYZ-US): 執行長 Jack Dorsey 今年初宣布裁減 40% 員工，將人數從 1 萬人降至 6,000 人。他表示，公司正在打造並使用「智慧工具」，並搭配更精簡扁平的組織結構。
- Salesforce(CRM-US): 今年初，Salesforce 裁減約 1,000 個職位，轉向其 AI 平台 Agentforce。執行長 Marc Benioff 表示，AI 大幅提升生產力，公司正更多依賴 AI 程式開發工具，而非人類工程師。