鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-16 07:42

《Yahoo Finance》報導，Snap(SNAP-US) 成為最新一個搭上 AI 效率浪潮的科技公司，在提交給美國證券管理委員會 (SEC) 的員工信中宣布，將裁減約 16% 人力，約 1,000 個職位。

執行長 Evan Spiegel 表示，「儘管這些調整是為了實現 Snap 的長期潛力，但我們相信 AI 的快速進展，能讓團隊減少重複性工作、提升效率，並更好地服務用戶、合作夥伴與廣告商。」

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管理層指出，目前已有「小型團隊」利用 AI 推動 Snapchat + 與廣告平台表現的進展。

不過，此舉也被視為與財務目標更密切相關——Snap 計劃在 2026 年底前削減 5 億美元的年化成本，以尋求「更明確的淨利轉正路徑」。

消息公布後，Snap 股價周三 (15 日) 大漲超過 7%，為過去一年表現疲弱、下跌約 25% 的走勢帶來短暫喘息。

公司表示，美國受影響員工將獲得 4 個月資遣費與醫療保險，海外員工則依當地規範提供支援。

Snap 並非特例，而是企業常見策略之一：以 AI 為名，裁減人力、提升利潤率。以下是另外五家採取類似策略的科技公司：