裁員＋砍AR眼鏡業務！激進股東開藥方 喊出7倍成長 Snap飆漲14%

鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 07:30

社群媒體公司 Snap (SNAP-US) 股價周二 (31 日) 大漲 14%，主因激進股東 Irenic Capital Management 致函執行長 Evan Spiegel，提出一系列改革建議，聲稱可將公司股價從目前約 3.93 美元大幅推升至 26 美元以上，潛在漲幅接近 600%，引發市場高度關注。

（圖：REUTERS/TPG）

Irenic 在公開信中直言，Snap 現行策略「行不通」，並提出名為「六步實現 7 倍成長」的轉型方案，目標是將公司市值大幅提升。該基金目前管理資產約 25 億美元，持有約 2.5% 的 Snap A 類股，具備一定影響力。

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在具體建議方面，Irenic 主張 Snap 應關閉或分拆其擴增實境眼鏡業務 Specs。該部門今年 1 月才被整合為全資子公司，但投資人認為該業務回報有限，拖累整體資源配置。

對此，Snap 董事長 Michael Lynton 回應表示，公司歡迎所有股東意見，並持續與投資人就策略、資本配置與公司治理進行溝通。他強調，Snap 已採取措施改善營運表現、強化自由現金流並降低股權稀釋，未來將持續評估有助於提升長期股東價值的行動。

市場關注的背景在於，Snap 自 2017 年上市以來，股價已累計下跌約 83%，反映其在數位廣告市場競爭加劇與成長放緩壓力下的困境。為提振營收，公司近期推出創作者訂閱功能，試圖多元化收入來源。

在資本運作方面，Snap 於 2025 財年第四季財報電話會議中宣布一項 5 億美元的股票回購計畫，顯示公司亦試圖透過資本回饋支撐股價。

分析指出，Irenic 提出的改革方案反映市場對 Snap 轉型的迫切期待，尤其是在 AI 技術快速發展與成本壓力上升的背景下，企業如何重新配置資源與聚焦核心業務，將成為影響未來估值的關鍵因素。不過，大規模裁員與業務重組是否可順利推動，仍有待公司管理層與董事會進一步決策。