鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估上修至3.27元，預估目標價為42.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.21元上修至3.27元，其中最高估值3.65元，最低估值2.98元，預估目標價為42.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.65(3.64)
|4.44
|4.83
|4.93
|最低值
|2.98(2.86)
|3.08
|3.27
|4.07
|平均值
|3.3(3.23)
|3.57
|3.9
|4.5
|中位數
|3.27(3.21)
|3.5
|3.78
|4.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|45.65億
|48.45億
|49.77億
|46.02億
|最低值
|39.97億
|41.58億
|42.44億
|46.02億
|平均值
|42.19億
|43.92億
|45.09億
|46.02億
|中位數
|41.96億
|42.90億
|44.45億
|46.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.18
|3.00
|2.60
|4.02
|2.98
|營業收入
|26.98億
|32.52億
|31.06億
|36.05億
|38.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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