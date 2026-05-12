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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估上修至3.27元，預估目標價為42.50元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.21元上修至3.27元，其中最高估值3.65元，最低估值2.98元，預估目標價為42.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.65(3.64)4.444.834.93
最低值2.98(2.86)3.083.274.07
平均值3.3(3.23)3.573.94.5
中位數3.27(3.21)3.53.784.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值45.65億48.45億49.77億46.02億
最低值39.97億41.58億42.44億46.02億
平均值42.19億43.92億45.09億46.02億
中位數41.96億42.90億44.45億46.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.183.002.604.022.98
營業收入26.98億32.52億31.06億36.05億38.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWES

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