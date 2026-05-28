〈東元股東會〉利明献：拓展AIDC基建商機衝高北美及東南亞營收 不排除持續併購

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-28 10:53

東元 (1504-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長利明献指出，將積極擴展 AIDC 基建商機，切入全球 AI 基礎建設供應鏈，持續衝高北美及東南亞營收比重。同時，東元未來也不排除持續併購的可能。

東元利明献：拓展AIDC基建商機衝高北美及東南亞營收，不排除持續併購。(圖：東元提供)

利明献表示，東南亞 AIDC 已成為 CSP 業者投資興建主要的地區，北美地區方面，雖然短期降溫，但認為第三季開始將重啟動能，CSP 業者投資也不手軟，投資金額也超過亞洲，看好美國市場機會。他並指出，雖然現階段東元鎖定台灣與東南亞地區，但待美國市場一旦明朗，相信在年底或是明年，東元也不會缺期。

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利明献指出，AIDC 是東元重點布局業務，也逐步長出另一條成長曲線，原先電力能源事業群中，過去 2 年 AIDC 比重約占 10%，今年將超過 30%，且很快就可以達到 50%。隨著 AIDC 比重提高，有助提升毛利率表現，預期在 AIDC 布局的效益有望於下半年至明年爆發。

被問及是否評估菲律賓蘇比克灣 AIDC，利明献說，東元尚未正式評估菲律賓市場，不過也不排除可能性，雖然土地、水電沒有太大問題，不過仍需評估當地政府政策、基礎設施、交通與人才等。

針對併購，利明献說明，東元併購目的就是為了新業務的發展動能，以彌補技術、產能與地區等資源配置上的不足，過去 2 年也完成 4 起併購案，且整體績效不錯。

利明献提到，東元併購「易唯科電機」，採用其扁線馬達技術，推出扁線油冷馬達「電驅橋方案」，切入歐洲及國內電動巴士供應鏈；併入「伸昌電機」跨足變壓器領域，助攻東元進軍北美電力市場。