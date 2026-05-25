鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-25 16:34

東元 (1504-TW) 今 (25) 日與馬來西亞 Dynaciate 完成併購協議簽署，東元指出，併購 Dynaciate 後，下半年開始即可認列部分營收，且將大幅提升東元在資料中心業務的營收比重，預期明年 AIDC 營收可望倍數成長。

東元日前公告，此次交易預計投資 2 億馬幣 (約新台幣 16 億元)，並於 8 月底前完成交割，東元將持有 Dynaciate 約 78% 股權，Dynaciate 也將成為東元擴展東南亞資料中心工程，以及全球模組化資料中心 (MDC) 製造的重要基地。東元指出，下半年開始認列部分營收，目標於 2030 年創造投資金額數倍的營收增長。

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東元也預估，併購 Dynaciate 後，模組化資料中心與預製產品約占 65%，AIDC 則占 35%，資料中心業務的營收比重大幅提升，帶動今年電力事業群資料中心比重將占整體營收達 30%，較過去的 10% 大幅成長。

董事長利明献表示，與 Dynaciate 深度整合，除提升東元在模組化預製上的落地效率與整體自製率，在關鍵電力模組與發電機模組上，也成功將資料中心的交付週期縮短至 6 個月。利明献說，有信心創造長遠顯著的利益成長，並提升東元在資料中心與產品的競爭力。

Dynaciate 董事總經理 Ng Kim Thiea 表示，Dynaciate 自 2025 年起投入資料中心工程市場，並承接 CSO 專案，其自身的模組化預製與工程執行能力，可結合東元在機電整合、能源系統等資料中心解決方案領域的實力，有效提升資料忠誠效率與交付能力。

Dynaciate 總部及製造基地位於馬來西亞新山 pasir Gudang 工業區，廠區土地面積約 3.6 萬平方公尺，建築面積約 1.4 萬平方公尺，共設有 8 座廠房，包括不鏽鋼製造區與碳鋼製造區，並具備出口退稅資格，有利未來全球供應鏈布局。