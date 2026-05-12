鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 20:40

由於中東衝突擾亂了全球護膚品和化妝品供應鏈，資生堂正考慮以植物性原料取代石油基原料。

日本美妝巨頭資生堂指出，因石腦油 (naphtha) 供應短缺，保濕乳液與化妝品的生產原料已受到直接威脅。為應對此危機，執行長藤原憲太郎表示公司已按「最壞情境」著手優化經營，計畫透過擴大供應商網路，並研究以植物萃取原料取代石腦油相關成分。

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資生堂預估，受區域銷售下滑、原物料及物流成本攀升影響，本年度核心營業利益將遭受約 50 億日元 (約 3,200 萬美元) 的衝擊。為落實「2030 中長期策略」並強化成本效率，資生堂表示將關閉台灣新竹工廠，並將生產線移回日本那須等地。

新竹廠預計於 2027 年第一季停產、第二季完全結束營運，屆時預計每年可節省 10 億日元的固定成本，台灣資生堂也將轉型聚焦於地區經銷業務。

儘管面臨多重挑戰，資生堂在結構改革與成本管理上已初見成效。最新財報顯示，該公司第一季核心營益達 130 億日元，優於分析師預期的 104 億日元。