鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 15:50

根據摩根士丹利 (大摩) 最新的客戶報告，全球避險基金正大幅加碼亞洲市場。截至 5 月 7 日的一周內，針對南韓、日本及台灣股市的單周購買量創下近 10 年來的最高紀錄。

大摩：避險基金大幅加碼台日韓股市 單周購買量創近十年新高(圖:shutterstock)

這波強勁的資金流入由全球各區域及各類策略的客戶共同驅動，以名目價值計算，是 10 年來購買量最多的一周。

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這股投資熱潮主要源於全球投資者急於布局人工智慧 (AI) 領域。隨著半導體與硬體需求激增，台灣、南韓與日本已成為 AI 投資的核心重鎮。目前亞洲市值最高的三家公司——台積電 (2330-TW)(TSM-US)、三星電子與 SK 海力士，皆因其在全球 AI 供應鏈中的關鍵地位，透過創紀錄的盈餘表現吸引了市場目光。摩根士丹利指出，上周的買單高度集中在半導體與硬體產業。

紐約避險基金 Tekne Capital 合夥人 Hussein Sacoor 表示，目前國際科技周期仍處於早期階段，亞洲市場目前仍處於「持股比例偏低、估值被低估」的狀態，但其重要性正日益增加。

他進一步分析，從成本與材料清單來看，全球約 90% 的科技供應鏈位於亞洲，然而多數資本過去仍集中在美國市場。

數據顯示，避險基金對日、韓、台三地的淨曝險已攀升至 2010 年摩根士丹利開始追蹤該數據以來的最高點，目前約占全球配置的 19%。此外，高盛的報告也指出，在歷經 3 月份的拋售後，4 月份亞洲股市迎來了 10 年來最大規模的月度資金流入。