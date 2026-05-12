鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-12 20:20

瑞銀（UBS）投資銀行貴金屬策略師 Joni Teves 今（12）日於媒體電話會中指出，在高度宏觀不確定性下，黃金作為投資組合核心配置的地位日益提升，預期金價今年將再創新高。儘管短期可能面臨盤整，但若金價回檔測試每盎司 4,000 美元的心理關卡，應視為逢低布局的良機。此外，中國市場的實體需求與黃金 ETF 淨流入表現亮眼，亦為金價提供 2 大強韌支撐。

瑞銀貴金屬策略師看好黃金兩大利多 今年拚創新高：若回測4000美元就該上車。（圖: shutterstock）

Joni Teves 強調，瑞銀維持對黃金的正向看法，且中長期金價甚至有潛力超出原本的基準預測。推動金價上漲的核心動力來自私人與官方部門需求的持續擴大。在宏觀環境充滿變數的背景下，投資人將資產多元化配置至黃金的趨勢依然強勁。

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目前市場對黃金的配置仍屬低配，短期的盤整反而有利於投資人建立部位。瑞銀認為，任何回調至 4,000 美元附近的走勢，都是在更佳水位進場的「上車」機會。

各國央行與主權機構的購金行動已成為黃金多頭的重要支柱。Joni Teves 分析，雖然短期價格波動主要受宏觀資金流主導，但官方部門的買盤能有效吸收市場供給並降低流動性。這在傳統宏觀逆風出現時，能發揮「緩衝」作用，避免金價出現深度回檔，進而鞏固長期的上行趨勢。

在區域表現上，中國市場展現極強的韌性。中國黃金 ETF 持續呈現淨流入，且年初境內實體黃金需求維持強勁，與全球投資情緒相互呼應。