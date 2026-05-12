鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-12 16:38

台灣 OPPO 今 (12) 日舉辦 Find X9 及生態系新品發佈會，總經理劉金會後接受採訪表示，台灣手機市場正呈現量減額增的態勢。他表示儘管大環境面臨記憶體等零組件價格上漲挑戰，公司仍有信心透過價值導向策略突圍。

零組件大漲無懼 OPPO看好台灣手機市場今年銷售額最高增長15%。圖為台灣OPPO總經理劉金。(鉅亨網記者吳承諦攝)

劉金預估，今年台灣手機市場整體容量將下滑 5% 至 8%，但受惠於高階機種需求帶動整體銷售額有望逆勢成長 8% 至 10%。他進一步強調今年銷售額增幅甚至有機會突破 15%，消費者仍願意為具備強大 AI 與影像功能的手機買單。

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針對近期記憶體價格飆升，劉金表示，高階手機的記憶體成本佔比預計將從過去的不到 15% 大幅提升至 18% 到 20%。中低階手機因本身鏡頭成本較低，記憶體成本佔比的提升幅度恐將更為明顯。

劉金指出，面對嚴峻的成本壓力，台灣 OPPO 已於三月進行第一波價格調整並搭配優惠活動降低市場衝擊，並表示目前在售的既有產品絕對不會再漲價，未來在能力範圍內將盡最大努力吸收變動成本。

在集團資源優化配置下，台灣市場已展開 OPPO 與 realme 的組織合併行動。雙方將採取分眾聚焦策略，前者專注於影像與潮流外觀，後者則主攻極致遊戲與性能體驗。

公司今年首度將 Ultra 旗艦機種引進台灣市場，期望能成功轉換 10% 至 15% 的既有 Find 系列用戶。未來行銷將著重推廣具備雙潛望鏡頭的高階機種，並強調旗下全系列產品均已全面導入 AI 功能。