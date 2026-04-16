鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-16 17:05

手機品牌 vivo 今 (16) 日在台發表影像旗艦 X300 Ultra 與輕旗艦 X300 FE，首度將 Ultra 系列引進台灣市場，台灣 vivo 總經理陳怡婷指出，這兩款新作定位鮮明，分別主打極致影像力與年輕時尚市場，預計將為現行 X 系列銷量挹注三至四成的成長動能。

面對供應鏈零組件成本上揚引發的手機漲價潮，陳怡婷直言雖然總部確實有調價建議，但台灣市場採取吸收成本策略。她強調只要台灣還扛得住，現行的 X100 與 X100 Pro 均不調整價格，但相關機種的庫存預計最晚在第三季底前去化完畢，未來將不再針對舊款機型追單。

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此次發表的 X300 Ultra 特別強調專業攝影規格，搭載雙兩億畫素蔡司鏡頭，並支援最高 400mm 至 8100mm 的焦段延伸。針對台灣市場的使用需求，vivo 也祭出誠意方案，透過預購現折與舊換新加碼等優惠，將入手門檻實質降低一萬元，力爭在五萬元級距的高階市場突圍。

在軟體應用方面，vivo 與一卡通深度合作，在台灣版硬體中導入專屬 IMEI 碼判定，讓使用者能透過 Google 錢包直接啟用一卡通功能。陳怡婷表示這項功能為台灣市場獨有，未來也有機會透過系統更新，讓現有的 X100 系列用戶享有同樣的感應支付體驗。