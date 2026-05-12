元大金4月獲利暴衝年增4.7倍 五大子公司累計獲利全創史上新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
元大金控 (2885-TW) 今 (12) 日公布 4 月自結稅後純益 75.04 億元，月增 62.56%、年增率高達 476.3%，累計前 4 月稅後純益 219.13 億元，年增 145.1%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.64 元，也比去年同期 0.69 元大幅提升。旗下五家子公司累計獲利全數創下歷史新高，其中最強金雞母元大證券受惠台股多頭行情，前 4 月已賺進 140 億元，年增約 1.6 倍。
台股 4 月上演瘋牛行情，交易動能熱絡，日均量續破 1.2 兆元，創歷年新高，帶動元大金控旗下元大證券經紀手收，單月稅後純益高達 52.44 億元，年增 267.7%，前 4 月累計大賺 139.8 億元，年增 159.2%，單月及累計獲利均創史上新高。
元大銀行 4 月主要獲利來源仍為利息淨收益及財管手收，單月稅後純益 12.12 億元，年增 70.7%，前 4 月稅後純益 49 億元，年增 50.6%，單月及累計獲利也都是史上新高。
元大人壽方面，由於今年以來新契約業務動能強勁，另資產評價與資本利得表現優良，4 月稅後純益回升至 6.23 億元，去年同月則為單月淨損，前 4 月稅後純益 19.14 億元，創同期新高，去年前 4 月處於虧損狀態。
元大期貨 4 月稅後純益 2.07 億元，創下史上新高，年增 1%，前 4 月稅後純益 9.07 億元，創同期新高，年增 10.3%。元大投信 4 月稅後純益攀升至 4.94 億元，年增 53.4%，前 4 月為 17.85 億元，同為史上新高，年增 35.6%。
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