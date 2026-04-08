鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 17:30

日元兌美元匯率周三 (8 日) 出現強勢反彈，從本周早些時候逼近 160 的關鍵水位顯著回升，一度突破 158.5 關口，觸及約 158.34。此次升值主要受到中東地緣政治緊張局勢大幅緩解、國際油價崩跌以及日本央行升息預期的多重支撐。

中東達成兩周停火 日元受油價重挫與升息預期激勵強勢反彈(圖:shutterstock)

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這項外交進展顯著提振了市場情緒。伊朗官方確認，雙方將於 4 月 10 日在伊斯蘭馬巴德就十點建議展開談判，內容涉及撤離區域美軍及停止敵對行動。與此同時，日本首相高市早苗也正積極尋求與美、伊領導人進行單獨會談，以確保能源安全與區域和平。

隨著荷姆茲海峽重新開放，西德州原油價格大幅下跌超過 10%，跌至每桶約 90 美元左右。由於日本高度依賴石油進口來滿足其能源需求，油價下跌直接減輕了貿易入超壓力，進而提升了日元的吸引力。