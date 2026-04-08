中東達成兩周停火 日元受油價重挫與升息預期激勵強勢反彈
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日元兌美元匯率周三 (8 日) 出現強勢反彈，從本周早些時候逼近 160 的關鍵水位顯著回升，一度突破 158.5 關口，觸及約 158.34。此次升值主要受到中東地緣政治緊張局勢大幅緩解、國際油價崩跌以及日本央行升息預期的多重支撐。
日元此次反彈的核心驅動力來自於美國、伊朗與以色列達成為期兩周的臨時停火協議。美國總統川普宣布推遲對伊朗民用基礎設施的打擊行動，稱之為「雙向停火」；作為交換，伊朗同意重新開放掌握全球近 20% 石油供應的關鍵門戶——荷姆茲海峽。
這項外交進展顯著提振了市場情緒。伊朗官方確認，雙方將於 4 月 10 日在伊斯蘭馬巴德就十點建議展開談判，內容涉及撤離區域美軍及停止敵對行動。與此同時，日本首相高市早苗也正積極尋求與美、伊領導人進行單獨會談，以確保能源安全與區域和平。
隨著荷姆茲海峽重新開放，西德州原油價格大幅下跌超過 10%，跌至每桶約 90 美元左右。由於日本高度依賴石油進口來滿足其能源需求，油價下跌直接減輕了貿易入超壓力，進而提升了日元的吸引力。
在貨幣政策方面，市場對日本央行本月升息的預期持續升溫，目前的定價顯示機率超過 70%，且預計年底前可能還有兩次以上的升息。此外，日本當局近期頻繁發出干預警告，也讓市場對日元過度走貶保持警戒。
儘管日元短期內大幅走強，但回顧過去一年，日元兌美元仍下跌了約 7.20%。分析師預計到本季度末日元可能維持在 158.37 附近，並在一年後展望至 154.42。投資人目前正密切關注即將公布的美國聯準會 3 月會議紀錄，以尋求關於未來全球利率走向的進一步線索。
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