鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-12 13:12

藥華藥 (6446-TW) 今 (12) 日召開記者會，董事長詹青柳指出，旗下 Ropeg 銷售快速成長，加上血小板過多症 (ET) 今年將取得美國藥證，看好今年營收與獲利成長幅度優於去年。針對與 AOP 仲裁案，詹青柳則表示，希望今年可以完成協商。

藥華藥看好今年營收獲利成長幅度優於去年，AOP案期望今年完成協商。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

藥華藥 2025 年營收 156.35 億元，年增 60.61%，稅後純益 50.45 億元，年增 70.1%，每股純益 13.64 元。詹青柳表示，今年在 Ropeg 銷售動能持續強勁、規模擴大，加上有望於今年 8 月取得 ET 美國藥證，看好今年營運持續往上，營收與獲利的成長幅度將高於 2025 年。

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針對與 AOP 仲裁案，詹青柳說明，目前仍在評估代理權收回的可能性，雙方持續在協商中，希望今年可以有結果。

隨著營運規模擴大，市場期待藥華藥建立全球血液腫瘤商業化平台，極大化 Ropeg 的適應症及市占率，藥華藥也說明在美國、加拿大與拉丁美洲的商業化成果，以及未來在骨髓增生性腫瘤 (MPN) 領域的策略。

美國 FDA 核准 Ropeg 用於治療真性紅血球增多症 (PV) 後，全球病患使用人數快速成長，其中，美國市場表現最為突出。美國子公司銷售長 Olivier Battaglione 表示，Ropeg 近年在美國 MPN 市場接受度提升，醫師對干擾素 (IFN) 治療觀念已明顯改變，公司也持續擴大市場覆蓋與醫療教育深度。

美國子公司全球營運長 Samuel Lin 則指出，Ropeg 在美國國家綜合癌症網路 PV 治療指引中的地位持續提升，成為拓展市場的助力，認為美國市場未來的機會仍很多。

藥華藥同步加速加拿大與拉丁美洲市場布局，加拿大方面，已與 FORUS 簽署 Ropeg 商業授權合作，且因競品 Pegasys 攻或中斷，加拿大政府已將 Ropeg 納入專案核准進口與銷售藥品清單，預計今年將展開商業化推廣。

拉丁美洲部分，藥華藥與授權夥伴 Pint 推進 Ropeg 市場准入與醫療教育，目前 Ropeg 已獲得巴西、阿根廷的 PV 藥證。