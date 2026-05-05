鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-05 18:46

藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收達 20.64 億元，年月雙成長，其中年增近 7 成，再度改寫歷史新高紀錄。藥華藥指出，4 月營收主要成長動能來自核心產品 Ropeg 在美國及日本市場的銷售動能顯著提升。

藥華藥 4 月營收 20.64 億元，月增 6.39%，年增 68.35%；累計今年前 4 月營收 71.86 億元，年增 60.27%。藥華藥表示，Ropeg 在美國市場滲透率持續擴張，日本市場高劑量給藥方案核准後，帶動用藥需求加速成長，在美日兩地市場帶動下，4 月營收表現亮眼。

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藥華藥持續布局北美市場，董事會於 4 月決議收購加拿大藥廠 FORUS 100% 股權。Ropeg 用於治療真性紅血球增多症 (PV) 的加拿大藥證預計最快今年 7 月核准；原發性血小板過多症 (ET) 適應症則規劃在美國取證後立即送件。藥華藥表示，收購 FORUS 進一步強化公司在北美骨髓增生性腫瘤 (MPN) 市場的布局。