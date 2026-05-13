鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-13 09:55

藥華藥 (6446-TW) 昨 (12) 日公告，旗下新藥 Ropeg 獲得台灣衛福部使用於原發性血小板過多症 (ET) 核准函，台灣為全球首個核發 Ropeg 用於治療 ET 核准函的國家，激勵藥華藥今 (13) 日無懼大盤走弱，亮燈漲停。

藥華藥早盤以 761 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 782 元，排隊委買單約 400 張，成交量則超過 4000 張。

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藥華藥指出，此次取得台灣 ET 藥證，核定新增適應症為治療接受 hydroxyurea 治療後，有抗藥性或無耐受性的 ET 成人病患。根據台灣健保資料庫研究，國內 ET 患者約 4500 人，目前一線治療多為仿單外使用 hydroxyurea(HU)，二線則為安閣靈，但整體療效與耐受性仍有限，存在明顯迫切的醫療需求。

藥華藥指出，後續將向健保署申請，將 ET 適應症納入健保給付，以提升病患可近性與治療負擔能力，並持續推動全球市場布局與醫學推廣，預計今年陸續取得美國、日本、中國及韓國的 ET 藥證。