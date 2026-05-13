鉅亨網記者劉玟妤 台北
藥華藥 (6446-TW) 昨 (12) 日公告，旗下新藥 Ropeg 獲得台灣衛福部使用於原發性血小板過多症 (ET) 核准函，台灣為全球首個核發 Ropeg 用於治療 ET 核准函的國家，激勵藥華藥今 (13) 日無懼大盤走弱，亮燈漲停。
藥華藥早盤以 761 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 782 元，排隊委買單約 400 張，成交量則超過 4000 張。
藥華藥指出，此次取得台灣 ET 藥證，核定新增適應症為治療接受 hydroxyurea 治療後，有抗藥性或無耐受性的 ET 成人病患。根據台灣健保資料庫研究，國內 ET 患者約 4500 人，目前一線治療多為仿單外使用 hydroxyurea(HU)，二線則為安閣靈，但整體療效與耐受性仍有限，存在明顯迫切的醫療需求。
藥華藥指出，後續將向健保署申請，將 ET 適應症納入健保給付，以提升病患可近性與治療負擔能力，並持續推動全球市場布局與醫學推廣，預計今年陸續取得美國、日本、中國及韓國的 ET 藥證。
董事長詹青柳指出，隨著 Ropeg 銷售持續成長，加上 ET 藥證成為第二引擎，看好今年營收與獲利的成長幅度將優於去年。另外，針對 AOP 仲裁案，則仍在評估收回代理權的可能性，並朝向和解方向努力，期望今年可已完成協商。