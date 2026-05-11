鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-11 19:34

主計總處今 (11) 日公布台灣第一季工業及服務業薪資統計結果，全體受僱員工每月經常性薪資平均數為 48706 元，年增 2.69%，然而，卻有多達 69.95% 的受僱員工收入低於此數據，占比接近 70% 創歷史紀錄，反映科技業的高收入拉高了平均收入。

主計總處對此現象說明，由於高科技業近年業績暢旺，發放薪資和獎金較優渥，拉高整體受雇員工收入的平均值。

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從行業來看，主計總處指出，第一季每月經常性薪資平均數較低者為住宿及餐飲業 34,524 元、其他服務業 (如美容美髮及用品維修) 37,172 元，另受僱員工人數較多的製造業 46,682 元，也低於全體受僱員工平均數 (惟其中電子零組件製造業 57,710 元)。

而第一季經常性薪資平均數較高的行業包括有，金融及保險業 73,199 元、出版影音及資通訊業 70,562 元、專業科學及技術服務業 59,273 元等。