台鐵徵45名司機員 通過考核後月薪50K起
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台鐵公司今 (11) 日宣布，為因應公司為充實第一線駕駛人力，預計於今 (2026) 年下半年辦理司機員招募，計畫共招募 45 個名額，甄試辦法預定於今年 6 月中旬公告，台鐵也邀請具備熱忱、追求專業的優秀人才加入，共同投入鐵路運輸服務行列。
台鐵表示，本次招考報名資格須年滿 18 歲，並具備教育部認可之國內外專科以上學歷司機員是確保列車安全運行的關鍵角色，台鐵將透過嚴謹的訓練與制度化養成，培育具備高度專業能力與紀律素養的駕駛人才，不僅是一份穩定的工作，更是能持續精進專業、發揮職人精神的長遠職涯。
在薪資待遇與職涯發展方面，台鐵表示，公司持續提供穩定且具透明度的保障制度，在培訓進用階段：錄取人員先以從業人員第 9 階「技術員」身分任用，起薪約台幣 42,580 元，並展開完整的駕駛專業培訓課程。
在專業派任階段部分，台鐵強調，受訓人員若通過各項考核，並取得交通部鐵道局核發之「國營鐵路客貨動力車駕駛執照」後，正式派任為司機員，月薪調升至約 50,280 元起。
台鐵表示，竭誠歡迎對鐵道運輸懷抱熱忱、勇於挑戰自我並重視團隊紀律的菁英踴躍報考。更多詳細資訊、應考資格及日程安排，請於今年 6 月中旬密切留意台鐵官網，查詢正式甄試簡章。
台鐵近年在公司化後人力缺口仍逾 1,300 人，外界直指台鐵低薪導致招考不利，報到率慘淡，薪資結構與台電等國營事業存在巨大落差，台鐵董事長鄭光遠上周也透露，正積極向行政院爭取提高主管加給、工程獎金、車長自主備勤津貼等待遇，希望透過薪資改革與就地招考模式，留住年輕人才並確保行車安全。
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