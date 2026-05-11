鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-11 21:00

花旗集團策略師認為，目前由少數大型科技股帶動的美股領先表現，預計將持續下去。

花旗看好美股領先地位 維持「加碼」評等 科技與醫療保健成焦點(圖:shutterstock)

以 Beata Manthey 為首的策略師團隊在其全球策略配置中，對美國股市維持「加碼」評等，並在行業選擇上對科技、醫療保健及原物料股持樂觀態度。

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美股在 2026 年初表現強勁，主要受人工智慧熱潮再度興起所帶動。截至目前，標普 500 指數上漲了 8.4%，而由半導體及相關類股驅動的那斯達克 100 指數漲幅更接近 16%。花旗指出，美股的漲勢呈現高度集中化，少數幾家大型龍頭股幾乎包辦了指數所有的漲幅。

這種結構性差異在美歐對比中尤為明顯。科技板塊在標普 500 指數中的權重高達 37%，相較之下，歐洲斯托克 600 指數的科技股權重僅占 6.3%。儘管 Manthey 曾於 2024 年 10 月看好歐洲，但她在今年 1 月已下調評等，此後歐洲市場的表現確實不如美國。

儘管維持加碼，花旗團隊也提醒投資者注意潛在風險。Manthey 指出，目前市場關注焦點正重回基本面，但伊朗衝突帶來的後續影響仍存在不確定性。若美伊停火進展順利，目前表現落後的區域可能出現補漲，其中歐洲的軟體、零售與房地產板塊被認為最具吸引力。

此外，策略師警告，樂觀的獲利預期是當前全球股市的主要風險。