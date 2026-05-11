鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-11 20:03

強茂 (2481-TW) 今 (11) 日宣布，攜手子公司興茂科技參與由臺灣大學電機系學生會主辦的「MakeNTU 2026 36 小時創客松」，並贊助企業獎項，以「驅動 AI，感知未來」為主題，鼓勵學生結合 AI、感測、智慧控制與創新設計，探索智慧機器人與未來科技應用的更多可能性。

MakeNTU 創客松為臺灣具代表性的學生創客活動之一，今年共吸引來自 16 所大學的近 200 位學生、40 組團隊參與，在限時 36 小時內完成作品開發與成果展示。活動主題涵蓋 AI、智慧控制、感測應用、機器人系統及軟硬體整合，展現年輕世代的創新能量與實作能力。

‌



此次企業獎競賽聚焦於「機器人靈巧手智能相關應用」，參賽團隊運用強茂提供的核心零組件與開發資源，設計兼具創新性與實用性的智能驅動系統。參賽作品主題涵蓋「聲控靈巧手」、「土耳其冰淇淋機」、「多功能平衡車」、「安全故障警示車」、「自動元件整理抓取手臂」及「鱷魚先生的牙醫」等創意應用，展現學生團隊結合 AI、感測與智慧控制技術的多元成果，也呈現智慧科技在日常互動、娛樂體驗、安全應用與自動化操作等不同場景中的應用潛力。

最終由「聲控靈巧手」獲得企業獎首獎，陽明交大百川學士團隊巧妙結合聲控功能與興茂科技的馬達控制 IC，實現靈巧手操作與控制，展現智慧控制與人機互動應用的創新構想與實作能力。