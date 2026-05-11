鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-11 17:56

電阻廠光頡 (3624-TW) 今 (11) 日召開法說，公司表示，受惠 AI 客戶需求升溫、車用市場回溫，今年以來接單動能強勁、交期拉長，預計第二、三季營運逐季向上，全年營收維持成長 15% 的目標。

光頡AI、車用需求旺能見度達Q3底 全年營收估增15%。(鉅亨網資料照)

光頡表示，第一季接單出貨比 (B/B Ratio) 為 1.28，但 4 月跳升到 1.7，且看起來無論是薄膜還是厚膜電阻需求都滿強的，目前產能滿載，交期也拉長至 15 周，因此公司也積極在尋找新廠房增加產能。

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另外，因應原物料上漲以及需求強勁，光頡表示，今年以來已陸續針對部分產品調漲價格，平均漲幅落在 30-35%，至於後續是否全面調漲，還是得觀察領導廠商的動向。

光頡第一季營收比重來看，汽車工業 48%、工業用 22%、AI 12%、代工 11%、醫學用 5%、航太 / 軍用 2%。目前光頡 AI 應用包含伺服器、GPU、交換機、資料中心、伺服器電源等，客戶包括電源、網通、代工等大廠。