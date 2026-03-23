鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-23 15:26

功率元件大廠強茂 (2481-TW) 積極布局 AI 與車用市場，受惠客戶需求強勁與安世轉單效應發酵，營運長陳佐銘表示，自去年 10 月強茂的 BB 值 (訂單出貨比) 皆徘徊在 1.2 至 1.4 間，顯現公司處於爆單狀態，且隨著地緣政治、產業結構性轉變、新客戶與新應用發酵，公司也掌握契機，訂定「55 計畫」，目標在 2026 至 2030 年間，將 MOSFET 營收提升至 5 億美元水準，較目前約 1.5 億美元成長數倍。

陳佐銘說，強茂的應用、區域與客戶結構皆高度分散，並持續將資源聚焦於高成長領域，又以 AI 與車用兩大主軸表現最為突出，其中，AI 又分為主機板、電源與散熱三大領域，公司在三大領域皆小有斬獲，且獲得終端雲端服務業者 (CSP) 認可。

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針對車用領域，陳佐銘認為，車用市場正處於重新洗牌階段，隨中國車廠崛起，過去幾年成功已成功替代美系同業，尤其在「安世之亂」後，已陸續接獲逾萬家客戶詢問，現有產品線不僅可對應安世約 7 成料號，其餘產品也陸續補齊，且在歐洲市場亦出現明顯突破，強茂也成為此次轉單潮的主要受惠者。

至於 AI 領域方面，強茂將應用分為主板、電源與散熱三大領域，分別對應電子代工廠、電源供應商以及散熱廠，目前皆已有成果，且獲得雲端服務供應商 (CSP) 認可，其中 AI 伺服器電壓架構由 12V 轉向 48V，帶動 MOSFET 規格從 30V 升級至 100V，整體價值顯著提升，現階段 30V 熱插拔產品訂單已排至 10 月，100V 產品預計下半年問世，可望成為新一波成長動能。

產能布局上，陳佐銘坦言，目前 8 吋晶圓產能吃緊，除既有台灣晶圓代工廠外，也新增中國產能支援需求。

成本方面，近期銅與環氧樹脂 (Epoxy) 價格上漲，強茂已啟動價格調整，部分產品漲幅約 10% 至 15%，其中價格將於第二季開始反映，相關效益會逐步顯現，並持續透過產品組合優化與策略性調整，今年獲利成長幅度將優於營收成長。

營運展望上，強茂看好，今年第一季表現優於去年第四季，第二季續揚，下半年將再優於上半年，全年營收有望達雙位數成長。產品結構方面，未來將朝低壓 20%、中壓 50%、高壓 (含 SiC)30% 發展，優化產品組合。目前車用營收占比已達 4 成，AI 相關營收占比則由去年的 7% 至 8%，提升至今年目標 10%。

在長期規劃上，強茂啟動「55 計畫」，目標在 2026 至 2030 年間，將 MOSFET 營收提升至 5 億美元水準，較目前約 1.5 億美元大幅成長。