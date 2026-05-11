鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-11 16:01

國泰證券今 (11) 日發布 5 月投資觀點，對美股、中港股和日股看法正向，認為全球經濟成長雖可趨緩，但整體未出現明確衰退風險，市場結構性機會仍值得關注。

國泰證指出， 隨著全球經濟對石油的依賴程度明顯下降，即使美伊衝突等不確定性尚未完全消散，市場對能源供給衝擊的敏感度已不同以往。

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尤其美國作為能源生產國，本土能源供給可部分抵銷對消費端的影響，加上大而美法案帶來的退稅效果，有助緩解支出壓力。

對於市場高度關注的 AI 發展，國泰證觀察產業後市，AI 技術正從「單次推論」邁向具備決策與協調能力的「代理式 AI」，帶動整體運算架構持續轉型，在此趨勢下，CPU 的角色不再只是輔助運算，而是升級為系統核心的「指揮中心」，負責調度運算流程與決策判斷。

因此，國泰證預期，至 2027 年代理式 AI 資料中心對 CPU 核心需求將成長 4 倍，CPU 在整體系統延遲中所占比重更可能提升 50-90%，成為影響 AI 效能的重要關鍵。

國泰證認為，隨著 AI 從模型訓練走向更複雜且實際的商業應用，市場布局已由「純 GPU 導向」轉為「CPU 與 GPU 協同」的算力平衡系統，並搭配美國製造等多元策略，為 AI 產業開啟新一波成長動能。