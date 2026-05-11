鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-11 18:09

台灣櫻花 (9911-TW) 今 (11) 日公布最新獲利資訊，櫻花首季受惠於 AI KITCHEN 市場滲透率持續提升，帶動零售與建案市場產品升級需求成長，推升高階產品銷售占比與整體產品組合優化，並進一步帶動核心事業穩健成長。稅後純益 4.08 億元，季增 9.1%，年增 7.31%；每股盈餘 1.87 元。

櫻花首季稅後純益4.08億元年增7.31% ，每股純益1.87元。(鉅亨網記者張欽發攝)

樓花 2026 年首季營收 29.1 億元，毛利率 35.66%，季減 0.4 個百分點，年增 1.07 個百分點，稅後純益 4.08 億元，季增 9.1%，年增 7.31%；每股盈餘 1.87 元。

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公司表示，自櫻花 2024 年首推 AI KITCHEN 以來，市場反應良好，消費者對智慧化廚房需求明顯提升，並帶動 AI 廚衛電與整體廚房升級趨勢，逐步成為廚具市場發展新方向，AI KITCHEN 亦成為推動公司營運成長的重要核心策略。第一季 AI 智能產品銷售表現亮眼，各項 AI 智能產品銷售皆較去年同期成長，其中 AI 除油煙機銷售數量年增雙位數，持續帶動產品組合優化與高階產品銷售占比提升。受惠於 AI 智能產品滲透率提升，以及既有家庭換購與居家升級需求穩定，帶動廚衛電事業第一季營收年增 3.4%。

在廚居事業方面，隨 AI KITCHEN 導入比例持續提升，第一季建案市場 AI KITCHEN 簽約占比已達 20%，帶動整體簽約金額年增 8%，顯示 AI KITCHEN 已逐步成為建案市場產品升級的重要方向。此外，受惠於過往已簽約建案陸續進入交屋與出貨階段，第一季建案出貨年增 6%，帶動整體廚房業務維持穩健成長。

零售通路方面，隨 AI KITCHEN 零售銷售占比提升至 25%，帶動智慧廚房與智能廚衛電產品需求提升，推升第一季整體廚房出貨維持雙位數表現，反映消費者對智慧化廚房接受度持續提高，並帶動既有家庭換購與廚房升級需求增溫。

在海外市場方面，櫻花持續深耕越南市場，並穩步推進通路布局與銷售據點拓展，第一季營運較去年同期成長約 20%；此外，北美市場亦持續深化產品與通路布局，除既有市場銷售穩定成長外，公司亦持續拓展當地代理商合作與市場經營，預期帶動整體營運規模逐步提升。隨在地通路布建與品牌能見度逐步提升，海外市場營運規模持續提升，未來除可望持續挹注營收成長外，越南與北美市場營運基礎逐步穩固，並為未來海外市場發展累積成長動能。