進泰度過Q1新品開發陣痛期 4月營收1.94億元刷新9個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-11 13:20

音訊產品供應商進泰電子 (3465-TW) 雖在 2026 年第一季出現歸屬母公司達 3243 萬元的虧損，每股淨損達 0.92 元，公司指出，此一時期爲度過新事業及開發新機種陣痛期；而最新公布的 2026 年 4 月收 1.94 億元，爲 9 個月來新高水位，月增 48.48%，年增 32.93%、2026 年營運進泰電子營運力拚逐季成長。

進泰電子董事長邢家蓁。(圖：進泰提供)

進泰電子 2026 年第一季營收 3.37 億元，年減 23.84%、歸屬母公司達 3243 萬元的虧損，每股淨損達 0.92 元，公司指出，主要因客戶旗艦新機工藝技術門檻高、AI 強潮影響電子關鍵零組件的穩定供應，以及首季中有春節長假等，影響整體產量，加上投入影音擴大機業務初期支出較高所造成。

‌



進泰電子 4 月合併營收 1.94 億元，年增 32.93%、月增 48.48%、前 4 月累計營收 5.31 億元，較去年下滑幅度已收歛至 9.78%。

進泰電子目前透過積極取得關鍵材料穩定料源，新機產製學習曲線已見成效，4 月營收已回復成長軌道，目前工廠全線趕工並加開組裝產能，全速去化客戶訂單，最差情況已過，隨著客戶旗艦機種出貨放量。