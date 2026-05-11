鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-11 15:44

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，合併營收 19.46 億元，年增 4.92%，稅後純益 7.33 億元，年增幅高達 84.39%，每股純益(EPS)5.73 元，創單季次高紀錄；晶華表示，若排除出售股權利益，本業稅後純益 4.68 億元，年增仍達 16.35%。

晶華受惠於國際商務住房來客穩定、春酒和外燴等餐飲需求活絡，以及麗晶精品業績逐年成長，4 月營收 5.13 億元，年增 0.56%，前 4 月營收創同期高來到 24.6 億元，年增約 3.98%。

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展望後市，晶華指出，即將到來的端午連假和 7-8 月的暑假向來是國旅重要檔期，旗下台南、蘭城、太魯閣晶英、礁溪和北投晶泉丰旅皆已陸續推出各式親子住房專案以及夏日限定遊程搶市，整體訂房率上看 80%。

此外，國際商務活動回溫，6 月的台北國際電腦展和國際扶輪社年會將吸引大量海外商務旅客來台，晶華樂觀看待，在兩大國際會展助攻下，台北晶華酒店的住房率和平均房價將同步提升，並帶動餐飲、宴會和精品的消費需求，創下另一波業績高峰。