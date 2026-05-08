鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-08 10:15

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 公布第一季財報，稅後純益衝上 2.48 億元，年增幅高達 33.9%，每股純益 (EPS) 高達 5.87 元，創單季獲利新高紀錄，一季賺超過半個股本，漢來美食緊接著在台中和台北大巨蛋還有自助新餐廳將開出，營收成長力道勢不可擋。

漢來美食第一季營收 19.88 億元，季增 23.51%、年增 14.57%，營業毛利率 48.89%、營業利益率 15.88%，推升稅後純益 2.48 億元，季增 142.82%、年增 33.90%，EPS 5.87 元。

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漢來美食說明，第一季主要受惠於主力品牌島語自助餐廳、上海湯包的展店效益，加上宴會需求暢旺，挹注整體營收動能。

展望後市，漢來美食展開全台積極展店的計畫，預計「名人坊」高端粵菜餐廳、「福園」台菜餐廳在 5 月底雙雙進駐台北大巨蛋的遠東 Garden City。

其中，福園以精緻台菜深耕高雄在地 31 年，獲米其林指南推薦，此次北上拓點，已受不少北部熟客詢問，餐飲同業也密切關注漢來福園台菜的加入對大台北台菜市場的影響。

另一方面，漢來美食透露，宴會廳需求明顯回溫，整體熱度甚至一路旺到第二季，其中，北部地區以婚宴為主要動能，南部地區則是社團授證、商務宴客為主。

而中餐品牌「漢來上海湯包」全台 9 家分店，單月營收表現年增超過 60%，「名人坊」全台 5 家分店單月總營收也較同期成長 40%。

最受矚目的島語自助餐目前全台 3 家分店，第一季營收年增高達 2 倍，後續再有台中和台北大巨蛋的加入，漢來美食看好，營收成長力道勢不可擋。

進入 5 月後，漢來美食受惠勞動節連假跟母親節，中、西餐各品牌餐廳訂位近全滿，其中，位於台中大巨蛋的上海湯包單日翻桌率近 6 輪，樂蔬也達近 4 輪水準，未來表現樂觀期待。