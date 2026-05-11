鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-11 17:45

是方 (6561-TW) 今 (11) 日宣布，與日本北海道「石狩再生能源資料中心」簽署合作備忘錄，共同打造亞洲 AI 算力走廊，啟動跨國 AIDC 布局。同時，雙方也將攜手連結台北與日本北海道石狩的超高速網路，協助台日企業高效快速擴張海外版圖。

是方啟動跨國AIDC布局，攜日本綠能資料中心打造亞洲AI算力走廊。(圖：是方提供)

是方指出，此次簽署合作備忘錄，將建立三大合作項目。首先是打通台日數位走廊，雙方將建立台北與石狩間的超高速、低延遲直連網路，解決跨國邊緣運算的延遲問題。

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第二則是智慧機房管理輸出，是方將引進通過 ISO 與 DCOS 國際驗證的高效能冷卻技術與智慧化託管經驗，協助石狩機房應對高密度 AI 伺服器的散熱與功耗挑戰；第三，布局區域綠能供應鏈，雙方將協助企業在符合碳法規的前提下，順利在日本市場部署跨國 AI 服務節點。

是方表示，此次雙方合作的核心在於結合兩地優勢，建構 1 條高品質的數位走廊，透過超高速網路串聯台北與北海道，企業客戶可享有更穩定、低延遲的資訊傳輸服務。

是方總經理劉耀元指出，日前是方董事會決議通過新台幣 30 億元的第四座「中科 AIDC 投資案」，而斥資 182 億日圓的石狩再生能源資料中心，於今年 4 月落成，具備「100% 區域再生能源」供電優勢，初期容量 15MW，未來規劃拓展至 300MW。