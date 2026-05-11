〈港股盤後〉晶片股強勢領漲 黃金與航運股低迷 恒指微漲

鉅亨網新聞中心 2026-05-11 16:35

港股主要指數周一 (11 日) 表現平淡，全天呈現震盪，漲幅顯著落後於 A 股及外圍市場。截至收盤，恒生指數微漲 0.05%，報 26406.84 點；恒生科技指數漲 0.07%，報 5106.4 點；國企指數則微跌 0.05%。

晶片股強勢領漲 黃金與航運股低迷 恒指微漲(圖:shutterstock)

受全球晶片股狂飆及 AI 算力需求擴張驅動，記憶體晶片價格上漲，帶動半導體板塊強勢爆發。其中，瀾起科技漲超 11%，納芯微漲超 15%，中芯國際與華虹半導體亦分別錄得約 4% 與 2% 的漲幅。此外，槓桿型產品兩倍做多海力士（7709.HK）更在盤中飆升逾 32%，創下歷史新高。

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今日上市的新股樂動機器人（Leduo Robotics）表現極為亮眼，首日漲幅超過 127%。內房股受廣深滬樓市熱度回升提振，集體走強。

相較之下，權重科技股普遍走低。阿里巴巴跌 3.67%，騰訊、百度、美團、快手及嗶哩嗶哩等網際網路大廠亦多數收跌。受強勁非農數據打壓降息預期影響，現貨黃金失守關口，致使黃金股重挫，潼關黃金跌超 10%。航空股則因美伊局勢緊張導致油價大漲而承壓，東方航空跌逾 4%。