鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 16:00

在 AI 焦慮升溫之際，輝達執行長黃仁勳選擇以樂觀姿態直面議題。在卡內基梅隆大學週日 (10 日) 舉行的 2026 屆畢業典禮上演講時，他強調當前是開啟職涯的最佳時機，呼籲各界以開放、負責任的態度擁抱 AI 革命。

黃仁勳將此刻與 PC 革命初期相提並論，指 AI 正掀起史上最大規模的科技基礎建設浪潮，直言沒有哪一屆畢業生擁有更強大的工具或更廣闊的機遇，所有人都站在同一條起跑線上。

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黃仁勳認為，AI 正縮小技術鴻溝，讓任何人都能創造有用的事物，未來幾年將湧現大量新契機，並鼓勵畢業生把握當下實現夢想。

然而，黃仁勳這番發言與市場情緒形成強烈對比。美國皮尤研究中心調查顯示，約半數美國人對 AI 普及感到憂慮多於期待，Cloudflare、Snap 等企業今年以 AI 提升效率為由裁員，今年初的應屆畢業生失業率更攀至四年高點。

對於評估 AI 產業長期投資價值的市場參與者而言，黃仁勳的樂觀信號具重要參考意義。

他將 AI 定性為超越以往的典範轉移，回顧 PC、網路、行動網路與雲端運算等浪潮，強調智慧是所有產業的基礎，每個行業都將因此改變，並形容 AI 是推動美國再工業化的核心引擎，是一代人一次的機遇，其影響不限於科技業，更能惠及電工、水管工、鋼鐵工人等各類建設者，真正縮小技術落差。

面對 AI 衝擊就業的擔憂，黃仁勳直言「AI 不太可能取代你，但比你更善用 AI 的人可能會」，既承認現實壓力，也點出主動擁抱 AI 的應對之道。

黃仁勳本月初在播客節目中也批評部分科技領袖的悲觀論調，指 Anthropic 執行長阿莫迪預警 AI 將消滅五成白領初階職位，以及馬斯克宣稱人類面臨 20% 滅絕機率的說法「毫無幫助」，並直言部分執行長因身分產生「上帝情結」，必須回歸事實本身。

黃仁勳並未迴避 AI 風險，反而強調以清醒態度推進革命。他以放射科醫師為例，指 AI 可自動化讀取影像的「任務」，卻無法取代照護患者的「使命」，自動化提升的是人的價值。

他還提出安全推進、審慎制定政策、普及 AI 應用、鼓勵全民參與四項行動綱領，並呼籲決策者建立合理防護措施，同時允許創新與進步持續推進。