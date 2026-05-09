鉅亨網新聞中心
美國 4 月非農就業新增 11.5 萬人，優於市場預期的 6.2 萬人，失業率持穩於 4.3%，再度展現美國就業市場韌性。對華爾街而言，這份報告的意義不在於數字有多亮眼，而是再度確認美國經濟尚未失速，也讓聯準會 (Fed) 有更充分理由維持利率不變，將政策焦點繼續放在通膨風險。閱讀全文
英特爾 (INTC-US) 股價登新高，主因是這家晶片大廠似乎已成功網羅最新重量級客戶：蘋果 (AAPL-US)。華爾街日報 (WSJ) 周五 (8 日) 報導，英特爾已與蘋果達成初步協議，將為這家 iPhone 製造商代工部分晶片。此消息激勵英特爾股價周五收盤飆升 14% 至歷史新高。閱讀全文
美光 (MU-US) 市值在短短一周狂飆 2000 億美元，周五 (8 日) 正式突破 8000 億美元大關，再創新高，反映人工智慧 (AI) 熱潮對這家記憶體與儲存供應商的推波助瀾。閱讀全文
《路透》周五（8 日）報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普政府有信心在上訴程序中推翻美國國際貿易法院（Court of International Trade）日前針對臨時關稅作出的不利裁定，並強調法院對相關法律的解釋存在明顯瑕疵。閱讀全文
美國總統川普週五（9 日）宣布，俄羅斯與烏克蘭將於 5 月 9 日至 11 日實施為期三天的停火，期間雙方除暫停軍事行動外，也將同步進行各交換 1,000 名戰俘的大規模換俘行動，為持續超過四年的俄烏戰爭再度帶來停戰曙光。閱讀全文
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